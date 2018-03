Mistænkte for drab på slovakisk journalist løsladt

Politiet i Slovakiet har lørdag løsladt alle syv personer, der blev anholdt i forbindelse med drabet på en undersøgende journalist og hans kæreste.

Det oplyser en talskvinde for politiet.

De syv blev anholdt torsdag i forbindelse med efterforskningen af drabet på Jan Kuciak og hans kæreste sidste weekend.

Parret blev fundet skudt og dræbt i deres hjem.

Politiet har mistanke om, at det var et bestilt mord. Kuciak var ved at undersøge en forbindelse mellem slovakiske politikere og den italienske mafia, der skulle have svindlet med EU-midler.

Drabet har vakt bestyrtelse i Slovakiet og er blevet kendt ud over hele Europa.

- Under varetægtsfængslingen - 48 timer - har politiet tjekket og undersøgt kendsgerningerne, som det behøves for at rejse en sigtelse. Efter de 48 timer er gået, blev disse personer løsladt, lyder det fra politiets talskvinde.