Afsløring får konsekvenser: Islandsk flyselskab fløj våben til Saudi-Arabien

En skandalesag om dybt kontroversielle våbentransporter har ramt »verdens fredeligste land« Island og medført voldsom politisk kritik de seneste dage.

Sagen handler om, at det islandske flyselskab Air Atlanta har fløjet tusindvis af våben fra østeuropæiske lande til Saudi-Arabien; våben som sandsynligvis er endt i de krigshærgede lande Syrien og Yemen i strid med internationale aftaler.

De seneste år har privatejede Air Atlanta foretaget mindst 25 våbenflyvninger fra hovedsageligt Bulgarien, Serbien og Slovakiet til Saudi-Arabien takket være en officiel tilladelse fra de islandske transportmyndigheder.

Det afslørede programmet Kveikur på den statslige TV-station RÚV tidligere på ugen.

Katrín Jakobsdóttir fra Den Venstregrønne Bevægelse overtog statsministerposten i Island i november. Foto: Frank Augstein

Våbentransporterne fandt sted, selvom Saudi-Arabien er i gang med en yderst blodig offensiv mod shiamuslimske houthi-oprørere i Yemen i en konflikt, der har kostet utallige civile livet. Ifølge Amnesty International bliver der begået krigsforbrydelser af alle parter i krigen, mens Saudi-Arabien bomber løs i civile områder.

Upåagtet af dette havde Air Atlanta fået lov til at transportere over 170.000 landminer, 2.000 raketstyr, 850 kraftige maskingeværer samt mortergrantater og store mængder ammunition til Saudi-Arabien, rapporterer RÚV.

Modsat Island har Saudi-Arabien ikke underskrevet Ottawa-konventionen, som forbyder brug og spredning af alle former for antipersonelminer. Konventionen er underskrevet af 133 lande.

Selvom islandske myndigheder altså havde givet officiel tilladelse til flyvningerne, så kan Air Atlantas våbentransporter alligevel være i strid med både islandsk lov og internationale aftaler om ikke at sende våben til krigszoner, hvor de kan bruges mod civile eller til at begå krigsforbrydelser, mener en juraprofessor.

RÚV's afsløring har affødt reaktioner fra landets øverste politiske kredse, og regeringen har meddelt, at procedurerne for at få tilladelse til at transportere våben er blevet strammet op efter mediets henvendelser.

Island får ny grøn statsminister

Statsminister Katrín Jakobsdóttir fra Den Grønne Venstrebevægelse, som tiltrådte i november, har oplyst, at regeringen har nægtet at forny Air Atlantas tilladelse til at transportere våben.

»Det er naturligvis vigtigt at vise, at vi følger de internationale traktater, som vi har underskrevet,« har hun sagt.

Desuden har landets transportminister - den tidligere statsminister fra Fremskridtspartiet Sigurður Ingi Jóhannnesson, som er ansvarlig for luftfartslovgivningen - forsvaret sig med, at regeringen ikke har ressourcer til at overvåge, hvor flylaster ender, efter de er nået til deres primære destination.

I Yemen betaler børnene prisen for konflikten, der har stået på de seneste år. »De er blevet dræbt og lemlæstet over hele landet og er ikke længere i sikkerhed nogle steder. Selv det at lege eller sove er blevet farligt,« lyder fra Unicef.

Fredag var flere islandske politikere samlet for at drøfte sagen på et møde, hvor også transportministeren, rapporterede flere islandske medier.

Drabet rystede Island: Præsident mindes ung kvinde i nytårstale

Særligt venstrefløjspartiet Den Grønne Venstrebevægelse - som altså nu selv sidder i regering - har kritiseret magthaverne i sagen for at gå stik imod landets hidtidige udenrigspolitik ved at udstikke licenser til våbentransporter.

»Et islandsk flyselskab har transporteret våben til Saudi-Arabien, hvor de formentlig bliver brugt i Syrien og Yemen, som beskrives som rene slagterhuse,« siger medlem af Altinget Rósa Björk Brynjólfsdóttir ifølge mediet Iceland Monitor.