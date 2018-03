Catalansk eksleder vil drive nyt eksilråd fra udlandet

Cataloniens eksleder Carles Puigdemont, der lige nu er i eksil i Belgien, siger i et interview med den britiske avis The Guardian, at han vil drive et "republikkens råd".

Rådet skal fungere som en regering.

- Det er som en regering i eksil. Den skal ikke operere i skyggerne. Vi foretrækker at arbejde i det åbne uden trusler eller frygt. Det skal ske uden indblanding fra spansk retsvæsen eller politi. Det er et kabinet eller en regering, der skal repræsentere vores politiske virkelighed, siger han.

Interviewet i avisen er udgivet, dagen efter at Puigdemont sagde, at han droppede at blive præsident i Catalonien.

- Jeg vil ikke længere være kandidat til regionens præsidentpost, sagde han i et videoklip udsendt på sociale medier torsdag.

Puigdemont siger, at han vil være formand for rådet. Han mener, at han har mandat til at blive formand for rådet, efter at separatistpartierne vandt et meget omdiskuteret valg i december.

- Det (rådet, red.) vil repræsentere Cataloniens diversitet. Jeg vil invitere alle de andre partier til at deltage. Rådet skal have repræsentanter fra lokalsamfund og det civile samfund. Vi vil gå fra det gamle system, hvor man er en regering for folket, til et nyt system, hvor man er en regering med folket, siger han.

Puigdemont står til at blive anholdt, hvis han vender hjem til Spanien.

Puigdemont opgiver sin drøm om at blive catalansk præsident

Han flygtede fra landet, da parlamentet i Catalonien blev opløst, og der blev indledt sager mod politikere, som havde ført an i forsøget på at rive regionen løs fra Spanien.

Catalonien har været styret fra centralregeringen i Madrid de seneste tre-fire måneder, efter at premierminister Mariano Rajoy greb ind, da catalonierne erklærede selvstændighed i slutningen af oktober.