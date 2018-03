Toårig svensk pige død efter at være blevet påkørt af sneplov

Det er ikke usandsynligt, at Putin har de våben, som han praler med, siger eksperter.

Det er ikke usandsynligt, at Putin har de våben, som han praler med, siger eksperter.

Når Spotify om lidt lander på børsen i New York, bliver de to stiftere bag, Daniel Ek og Martin Lorentzon, forgyldt i milliardklassen. Finans

To dræbte på universitet i Michigan er ikke studerende. Skyderi kan være udløst af et husspektakel.

Statsminister Stefan Löfvens bil kørte af vejen syd for Uppsala og ramte et autoværn, oplyser pressechef.

Klokken 16.45 oplyste hospitalet, at pigen var død af sine kvæstelser.

Ulykken skete kort før klokken 15.30. En ambulance blev sendt til ulykkesstedet, og pigen blev fragtet til et nærliggende hospital sammen med sine forældre.

En toårig pige er død, efter at hun fredag eftermiddag blev påkørt af en sneplov i den svenske by Hofors.

Målinger fra rumteleskop røber, at supernovaer sender ufattelige mængder livsnødvendige grundstoffer ud i universet.

Overvågnings- eller sikkerhedskameraer er for længst blevet tilgængelige for alle, der vil holde øje med, hvad der sker i og omkring deres hjem eller virksomhed.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her