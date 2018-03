Medie: Dansk mor på flugt anholdt i Spanien

En 28-årig dansk kvinde blev torsdag aften anholdt af spansk politi i feriebyen Malaga.

Det skriver det dansksprogede medie Spanien i dag.

Kvinden skulle ifølge mediet have været eftersøgt internationalt af de danske myndigheder for at have bortført sine to børn på henholdvis fem og seks år.

Hun blev angiveligt anholdt om bord på et fly, der havde Gambia som endedestination.

Ifølge Spanien i dag befinder de to børn sig i øjeblikket i de spanske myndigheders varetægt og er blevet placeret hos en midlertidig plejefamilie i Malaga.

Det forventes, at familiemedlemmer i den nærmeste fremtid vil komme og hente børnene.

Den 28-årige kvinde vil derimod blive fremstillet for en dommer lørdag, lyder det.