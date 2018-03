Overblik: Hele verden reagerer på Trumps toldangreb

USA's præsident har torsdag annonceret, at landet fra næste uge lægger 25 procent told på import af stål og 10 procent på aluminium.

Frygten mange steder er en handelskrig, og Donald Trumps melding har affødt reaktioner fra hele verden. Her følger flere af dem:

Tyskland

- USA opsætter en handelsbarriere for at beskytte egen stålimport. Dette skridt er et klart brud på WTO-reglerne. Nu må EU prompte reagere, siger chef Hans Jürgen Kerkhoff i den tyske stålindustris brancheforening.

Canada

- Vi følger denne situation meget tæt. Enhver toldtarif eller kvote på canadisk stål eller aluminium vil være uacceptabelt, siger Canadas handelsminister, Francois-Philippe Champagne.

EU

- EU-Kommissionen vil i løbet af de kommende dage komme med forslag til WTO-afstemte modsvar til USA for at bringe dette i balance, siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Mexico

Den mexicanske stålindustri appellerer til den mexicanske regering om "straks at komme med et modsvar".

Sverige

- Vi risikerer at få en stor mængde stål ind i Europa. Det er asiatisk stål, mest kinesisk, til lave priser og med statsstøtte. Der er risiko for prispres, siger Bo-Erik Pers fra den svenske stålindustris brancheorganisation.

Kilder: TT og Reuters