EU-chef lover hurtigt og hårdt modsvar på Trumps toldmur

Reaktionen på Donald Trumps beslutning, om at USA pålægger høje toldtariffer på import af stål og aluminium, kom hurtigt fra Europa.

To timer efter den amerikanske udmelding melder EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, at unionen vil præsentere et modsvar i løbet af de kommende dage.

Deri ligger, at EU vil pålægge told på importerede varer fra USA.

Han påpeger, at EU naturligvis må handle hurtigt, da tusinder af job i Europa bringes i fare.

Det er med stor ærgrelse, at USA fra næste uge vil indføre toldtakster på 25 procent for stål og 10 procent på aluminium, lyder det fra Juncker.

I en pressemeddelelse kalder EU-chefen det amerikanske tiltag for et "indgreb, der åbenlyst har som mål at beskytte USA's nationale industri".

- Protektionisme kan aldrig være svaret på vore fælles udfordringer i stålsektoren. I stedet for at levere en løsning kan dette skridt kun gøre situationen værre, siger Juncker.

EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, siger, at USA's beslutning vil forværre forholdet mellem parterne. Men det vil også have en negativ effekt på de globale markeder.

- Samtidig vil det blive dyrere og indskrænke valgmulighederne for de amerikanske forbrugere af stål og aluminium, siger Malmström.

Det sidste bekræftes umiddelbart af aktieindekset Dow Jones, som faldt kort efter Trumps melding torsdag.

Her faldt store aktier på selskaber, som benytter stål og aluminium i produktionen. Det gælder blandt andet Boeing og Deere.

I forbindelse med annonceringen af de nye takster torsdag i Det Hvide Hus lovede præsidenten at genopbygge den amerikanske stål- og aluminiumsindustri.

USA har været offer for en "uretfærdig behandling", lød det fra Trump.