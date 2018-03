Ekstrem kulde har fordoblet elprisen i Norge på blot 24 timer

Det er dyrt at tænde for strømmen i Norge i disse dage. Fra tirsdag til onsdag steg prisen i Oslo med 125 procent.

Med den ekstreme kulde, som Norge oplever i øjeblikket, er elpriserne mange steder fordoblet, skriver avisen Dagbladet.

Kulden medfører nemlig et øget strømforbrug, og når forbruget går op, gør prisen det samme. Ret voldsomt endda.

Ifølge Forbrukerrådet udgør opvarmning 55 procent af strømforbruget i norske fritstående huse.

Energi Norge, hvis medlemmer producerer, transporterer og sælger strøm, er man svært utilfreds med prismodellen.

- Vi mener, at afgifterne i hvert fald ikke må hæves mere nu. Ideelt set bør de sættes ned for at bidrage til at nå klimamålene og af hensyn til strømkunderne, siger kommunikationschef Aslak Øverås ifølge VG.

Han mener, at regeringen med den aktuelle prismodel forsøger at få statsbudgettet til at gå op.

- Men kunderne får en unødvendig høj strømregning. Det er uheldigt for omstillingen til et udslipsfrit samfund, siger Øverås.

I februar steg strømpriserne over 30 procent.

Tirsdag kostede en kilowatt-time i Oslo 40 øre. Onsdag måtte kunderne betale 90 øre.

Natten til 1. marts blev der målt minus 41,8 grader celsius i Folldal i Hedmark, der ligger i det sydlige Norge på højde med Oslo og nogle hundrede kilometer mod nord.