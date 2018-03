Kvinde blev fundet nedkølet med sine børn: Nu undersøger svensk politi dødsfaldet som mistænkeligt

Sagen om den kvinde, der natten til torsdag blev fundet stærkt nedkølet i Sävsjö i Sverige, har nu taget en ny drejning.

Svensk politi oplyser til Aftonbladet, at man har indledt en undersøgelse af sagen, der har kostet kvinden livet, mens hendes børn fortsat er indlagt på hospitalet.

Kvinde død i Sverige - blev fundet stærkt nedkølet sammen med sin datter

Det sker, efter politiet har modtaget oplysninger om, at moderen dagen forinden havde været til et møde med Migrationsverket, der står for asylansøgeres sagsbehandling i landet.

»Ifølge vores oplysninger fik hun ikke nogen negativ besked om sin ansøgning om asyl, men vi ved jo ikke, hvordan hun har opfattet det,« siger Thomas Agnevik, talsmand for politiet til avisen og fortsætter:

»Det kan være, at hun har følt sig så presset, at det har påvirket hendes psykiske tilstand«.

Iskoldt vejr fejer hen over Europa

Da børnene og moderen blev fundet, var de alle sparsomt klædt på og barfodede, har politiet oplyst.

Den otteårige dreng har forklaret, at de fejrede en form for højtid, hvor man ikke skal have sko på. Politiet har dog ikke kunne verificere meldingerne om højtiden.

Familien stammer fra Burkino Faso og søgte om asyl i Sverige den 23. september sidste år, oplyser Migrationsverket.

Myndigheden bekræfter, at der blev afholdt et møde med kvinden dagen inden hendes dødsfald, men at familien ikke fik en endelig afgørelse på deres sag.

Politiet har fundet dement kvinde død i kulden

Politiet fandt onsdag først den otteårige søn, hvorefter moren og hendes datter blev fundet stærkt nedkølede i et skovområde kl. 2.50 natten til torsdag.

Moderens liv stod ikke til at redde.

Datteren er alvorligt såret, ifølge politiet, mens hendes bror er lettere tilskadekommen.