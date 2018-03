Italiens vælgere går mod nyt splittet politisk landskab

Italienerne er vant til at leve med politisk usikkerhed, efter at landet har haft over 60 regeringer i efterkrigstiden, og der ventes ikke nogen ny situation ved søndagens valg.

- Det er usandsynligt, at et af de store partier får flertal. Hvis nogen kan gøre det, så er det højrefløjen, siger Roberto D'Alimonte, som leder departementet for politisk videnskab på Roms Luiss Universitet.

Højrefløjen består af fire partier, hvoraf de største er Silvio Berlusconis centrumhøjre Forza Italia og den langt mere højreorienterede Liga (det tidligere Liga Nord).

Der er indgået en aftale mellem Berlusconi og Ligalederen Matteo Salvini, at det parti, som bliver størst af de to, skal lede en regering.

Berlusconi har forbud mod at stille op på grund af en efterforskning om skattesvindel i hans virksomheder, og han siger, at han er parat til at vige pladsen som leder til fordel for Antonio Tajani, formanden for Europa-Parlamentet.

Italiens bramfri tidligere premierminister Matteo Renzi fra det regerende Demokratiske Parti (DP) har lagt sig ud med næsten alle i hele landet, og han synes at være uden chancer, selv om han for et par år siden blev anset for at være den eneste politiker, som kunne bringe Italien på ret køl.

- På få måneder er Matteo blevet Italiens mest upopulære leder, skrev ugeavisen L'Espresso for nylig.

Den seneste meningsmåling fra midten af sidste måned forudsiger, at højrefløjen får 38 procent (med 17 procent til Berlusconi og 13 procent til Ligaen), mens Femstjernebevægelsen står til at få 28 procent og centrum-venstre 26 procent af stemmerne.

