Rød vejralarm i hele Irland: Alle skoler lukket – folk skal blive inde fra kl. 16

LONDON

Irlands meteorologiske institut, Met Éireann, har udvidet en såkaldt rød alarm til alle amter i hele den irske republik.

Det er kombinationen af kulden fra øst kaldet ”Beast from the East”, som også har givet store problemer på kontinentet, og så en storm, ”Emma”, der udløser alarmen.

Snestormen vil komme ind fra syd og sprede sig mod nord. Det dårlige vejr forventes at tage til henover dagen, og fra kl. 16 opfordres folk til at blive indendørs ifølge avisen The Irish Sun. Alle skoler i hele landet er lukket indtil næste uge, og der er meget omfattende forsinkelser og aflysninger på bil-, tog- og flytrafik.

Parlamentet er lukket, og over middag begynder den offentlige transport at indstille sin service.

Irlands premierminister, Leo Varadkar, er gået ud med en meddelelse og opfordrer folk til at “være forberedte i deres hjem og holde øje med sårbare naboer”.

Vejret i Irland forventes at blive bedre i løbet af fredagen.

I Storbritannien er der også problemer. Temperaturerne har været nede på 16 minusgrader, det laveste siden 2010. Det meteorologiske institut, Met Office, har udstedt mindst en gul advarsel for næsten hele landet. Store områder er også på niveauet højere, orange (amber), mens der er udstedt røde vejradvarsler for det sydvestlige England og det sydlige Skotland.

Kort fra Storbritanniens meteorologiske institut, Met Office. Næsten hele landet er som minimum omfattet af en gul advarsel.

Onsdag var 1.000 britiske skoler lukket som følge af vejret, og torsdag steg tallet til 1.200 ifølge avisen Mirror.

Ved Glasgow var bilister på den store M80-vej i nat fanget i op til 13 timer, og i Glasgows lukkede lufthavn har Røde Kors-frivillige delt tæpper ud til strandede passagerer.

I London forårsager vejret også store trafikale problemer for de mange pendlere, der hver dag kommer ind fra oplandet. Paddington, en større togstation, er helt lukket meddeler Sky News.