Rusland afviser EU-bekymring for gasprojektet Nord Stream 2

Gasledningen Nord Stream 2 er ikke et alternativ til den eksisterende forbindelse via Ukraine til Europa.

Det fremhæver Ruslands præsident, Vladimir Putin, som forsøger at nedtone de politisk problematiske sider af det store anlægsprojekt, som også søges placeret i dansk søterritorie.

- Hvis Ukraine præsenterer et økonomisk funderet grundlag for brug af systemet til gastransport, så har vi intet imod at fortsætte samarbejdet med Ukraine, siger Putin ifølge nyhedsbureauet Tass.

Spørgsmålet er kun volumen, understreger Putin på et pressemøde med Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz.

Det store projekt Nord Stream 2, som via Østersøen skal bringe russisk gas til Europa, har delt kontinentet.

Politisk er projektet i direkte konflikt med blandt andet EU's energiunion, hvor målet også er at mindske afhængigheden af russisk gas.

Samtidig ses projektet som et russisk forsøg på at føre naturgassen uden om Ukraine, for hvem gastransporten har stor økonomisk betydning.

Fakta: Russisk gasledning skal forsyne 26 millioner hjem

Putin siger, at Nord Stream 2 er "helt og aldeles upolitisk".

- I kender vores holdning. Vi støtter implementeringen af dette projekt, som ikke er politisk. Det er udelukkende økonomisk og kommercielt, siger Putin.

Med Nord Stream 2 og en tilsvarende gasforbindelse via Tyrkiet sikres en spredning af forsyningen. Det sikrer bedre kvalitet og stabilitet, påpeger præsidenten.

- Vi ved, at produktionen i Europa er faldende. Der er ikke konkurrence på flydende naturgas på det europæiske marked. Det er indlysende. Hvis vore partnere støtter dette projekt, så gør vi også, siger Putin.

Og det gør Østrig, understreger Kurz.

- Den østrigske regering støtter Nord Stream 2, men der arbejdes stadig på mange detaljer, siger kansleren.

Han understreger, at Østrig har en "meget positiv holdning" til gasprojektet. Det samme gælder nabolandet Tyskland.

Flere lande i Østeuropa har modsat en meget negativ indstilling til den russiske gasforbindelse.

Et af argumenterne er, at man svigter det proeuropæiske styre i Ukraine.