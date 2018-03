Madbank smækkede madkassen i for udlændinge, og helvede brød løs

»Nazier«.

»Fuck nazier«.

Umiddelbart kan det undre, at en forening, som yder hjælp til de fattige, bliver beskyldt for at bestå af nazister. Men det var ikke desto mindre ordene, som forleden var blevet sprayet på døren og lastbiler tilhørende frivilligforeningen Essener Tafel, en forening, som uddeler madkasser til værdigt trængende.

Få dage forinden havde formanden, Jörg Sartor, gjort det klart, at man den næste tid, kun vil tage personer ind, som har tysk pas.

Til ARD forklarede han:

»Når vi åbner døren kl. 9, så bliver bedstemoderen, som har stået her siden kl. 7, skubbet væk.«

Over for Die Zeit uddybede han:

»Den tyske bedstemor bliver undertrykt, fordi hun ikke bryder sig om at stå i en kø med udenlandske mænd, som alle taler arabisk.«

Således udgøres 75 pct. af de omkring 5.000 kunder nu af udenlandske statsborgere, og da hjælpen er for alle, mener Jörg Sartor, at der skal være en større balance mellem kunderne, siger han til ZDF.

Hver uge kan nye personer, som kan bevise, at de er på overførselsindkomst eller får andre offentlige ydelser, indskrive sig og modtage et såkaldt kundekort, som giver dem ret til at modtage madvarer én gang om ugen i et år. Maden har overskredet sidste salgsdato, men kan stadig spises. Madbanken i Essen var en af de første af sin slags i Tyskland, som nu har over 900 madbanker rundt om i landet.

Flere foreninger andre steder fortæller, at også de blev overrendt af asylansøgere, da flygtningebølgen var på sit højeste, men at det efterhånden har stabiliseret sig. Samtidig har flere af dem indrettet sig, så ældre kunder kommer ind, før de andre, og arabisktalende frivillige afhjælper eventuelle kommunikationsproblemer.

Jörg Sartor og foreningen er fra flere sider blevet kaldt racistisk, og selv kansler Angela Merkel blandede sig i debatten, da hun sagde, at det »ikke er godt,« at skelne mellem de værdigt trængende.

Men Merkels ord gav bagslag, og kritikken blev i stedet rettet mod hendes egen regerings politik.

»Når hjælpere bliver presset, så bør politikere ikke kritisere madbanken, men tilbyde hjælp,« siger FPD's leder, Christian Linder, til Bild, og tilføjer, at den politiske side ikke bør »lukke øjnene for hverdagsproblemer.«

Essener Tafels lastbiler blev udsat for hærværk efter beslutningen om at udelukke udlændinge. Foto: Martin Meissner/AP

Lederen af partiet De Grønne Robert Habeck er kritisk over for både Essener Tafel og Merkels udtalelser og siger til Bild:

»I sidste ende tilbød frivillige, hvad politikken har forsømt. Svaret kan kun være, at vi går til integrationen, præcis som vi går til kampen mod fattigdom.«

Fra ngo'en Caritas har man ligeledes undestreget, at Essener Tafel ikke har brug for gode råd, men hjælp, og den afgående trafikminister, Alexander Dobrindt fra CSU, siger, at han har forståelse for Essener Tafels beslutning.

»Hele diskussionen viser, at der er grænser for integrationsevnen,« lyder det ifølge flere tyske medier.

I Essener Tafel har man diskuteret, om beslutningen skulle omstødes, men holder indtil videre fast.