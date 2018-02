Ung mand besøgte Auschwitz iført den helt forkerte trøje: Nu undskylder producenten

To lyn eller to s'er. Alt afhænger af øjet, der ser, og den svenske tøjkæde MQ så blot to lyn, da den valgte at sælge de grå trøjer med den påsyede grafiske pynt.

Det samme gjorde den kvinde, der valgte at købe trøjen til sin 19-årige søn, som heller ikke undrede sig. Men det gjorde en af de besøgende i den tidligere kz-lejr Auschwitz i Polen, som den unge mand netop har besøgt.

Den 19-åriges mor fortæller til Aftonbladet, hvor man kan se billeder af trøjen, at sønnen steg af bussen ved Auschwitz iført blusen under sin åbne jakke, da en mand pludselig kom op til ham og slog ham med flad hånd i ansigtet, mens han skubbede ham i brystet lige der, hvor symbolet er.

Først forstod de ikke, hvad der skete, men en af den unge mands venner indså, at de to lyn har en slående lighed med symbolet for det nazistiske, militærkorps Schultzstaffel, også kaldet SS, hvis symbol bestod af to s'er udformet som lyn.

Den 19-årige holdt jakken lukket under resten af besøget, fortæller moren.

Fra MQ's side lyder det, at man er »bestyrtet« over den beskrevne hændelse, og at trøjens grafik var inspireret af superheltuniverset.

»Der er ikke noget skjult budskab eller andre tanker bag grafikken. Sat i en anden sammenhæng ser vi dog, at grafikken kan opfattes anderledes, hvilket vi beklager,« lyder det i en skriftlig udtalelse til Aftonbladet.

Trøjen, som blev sat i handlen i 2016, er nu fjernet fra netbutikken, og de, som vil, kan returnere den og få pengene tilbage.

Det er ikke første gang, at en tøjkæde kommer i modvind pga. tøj med uheldige historiske referencer. I 2014 var det spanske Zara, som endte i et stormvejr, fordi den solgte stribede børnetrøjer med en gul stjerne på. Mange mente, at det lignede det tøj, som jøderne bar i koncentrationslejrene under Anden Verdenskrig.

I januar blev den svenske tøjkæde H&M kritiseret for racisme, fordi man i en annonce havde iført en sort dreng en trøje med påskriften »Coolest Monkey in the Jungle« (den sejeste abe i junglen, red.).