Kurdisk leder på vej til Danmark er løsladt i Tjekkiet

En tjekkisk domstol løslader den syrisk-kurdiske leder Salih Muslim trods krav fra Tyrkiet om at udlevere ham.

Han blev anholdt søndag af tjekkisk politi efter anmodning fra Tyrkiet.

Salih Muslim var på vej til København for at møde Folketingets udenrigsudvalg tirsdag. Han skulle fortælle om Islamisk Stat og den tyrkiske indrykning i Syrien, oplyser Enhedslisten.

Han er tidligere leder for PYD. Partiet indgår i den koalition, som styrer de områder af det nordlige Syrien, der kontrolleres af kurdere.

Der er kommet en stærk reaktion fra Tyrkiet på Salih Muslims løsladelse i Prag.

Det er "klar støtte til terror", lyder det fra Bekir Bozdag, der er talsmand for den tyrkiske regering.

Tyrkiet beskylder Salih Muslim for at angribe den tyrkiske stat og for mord.

Den sidste del handler ifølge Tyrkiet om, at Muslim skulle have taget del i et dødeligt angreb i Ankara i februar 2016.

Bekir Bozdag siger, at den kurdiske leders løsladelse er i strid med folkeretten. Det vil belaste forholdet mellem Tyrkiet og Tjekkiet, lyder det.

Den kurdiske koalition i det nordlige Syrien samarbejder med USA. Det har anstrengt forholdet mellem USA og dets Nato-allierede Tyrkiet.