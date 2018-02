EU-ekspert: Labour presser May om toldunion

Både det britiske arbejderparti Labour og De Konservatives regering går efter et "hard brexit", en hård afsked, med EU.

Men Labours leder, Jeremy Corbyn, har sat den konservative britiske premierminister, Theresa May, under pres, med et forslag om at Storbritannien forbliver i toldunion med EU.

Det vurderer EU-ekspert professor Rebecca Adler-Nissen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

- Han siger, at man skal være med i en toldunion. Men det er ikke nødvendigvis så klart, hvordan man skal være med. Det er et af de scenarier, May arbejder med.

- Det er klart, at det lægger pres på Theresa May, siger Rebecca Adler-Nissen.

Corbyn nævnte toldunionen mandag i sin tale i Coventry til den britiske sammenslutning af industrier.

Britisk Labour-leder vil forhandle ny toldunion med EU

May fortæller fredag, hvilke handelsforbindelser hun vil have med EU. Briterne forlader EU i marts næste år. May er svækket, fordi De Konservative er meget uenige om, hvor hårdt eller blødt bruddet med EU skal være.

Nordirland, der er en del af Storbritannien, vil med en britisk udtræden af EU have den eneste britiske landegrænse til et andet EU-land - republikken Irland.

EU er en vigtig del af Langfredagsaftalen, der i 1998 stoppede den blodige konflikt i Nordirland mellem nationalister og republikanere.

Spørgsmål: Ligger Theresa May "between a rock and a hard place" (ubekvemt, uanset hvad der sker)"?

- Labour lurepasser fortsat på de Konservative. De venter på, at de udspiller deres rolle, og at deres interne uenighed bliver mere tydelig, siger Rebecca Adler-Nissen.

- De vil tvinge De Konservative til at blive mere eksplicitte om, hvad de vil.