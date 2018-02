Sveriges statsminister slap uskadt fra trafikulykke i snestorm

Ethvert kneb gælder i krig og i USA’s giftige debat om retten til at bære våben.

Efter store tab i Syrien bliver Wagner, et privat militært kompagni med forbindelse til Kreml, hårdt kritiseret.

Regeringspartiet har trukket billedet tilbage og erstattet det med et andet.

Det er blevet mere almindeligt at handle discount. Men ikke alle discountkæder har fremgang. Finans

Statsminister Stefan Löfvens bil kørte af vejen syd for Uppsala og ramte et autoværn, oplyser pressechef.

Det lykkedes at få bilen tilbage på vejen og gjort køreklar, og statsministeren kunne genoptage sit planlagte program, fortæller han.

- Jeg kan fortælle, at det ikke var en af vore vagter, som kørte. Det resulterede i nogle pletskader, men ingen personskader, siger Säpos pressechef, Karl Melin.

Sikkerhedspolitiet, der følger statsministeren, bekræfter, at en bil har været indblandet i en mindre trafikulykke, men vil ikke oplyse, hvem der kørte bilen.

Den svenske statsminister var på vej til Uppsala 70 kilometer nord for Stockholm. Her skulle han besøge Akademiska sjukhuset.

Tidligere på dagen havde over 20 biler været involveret i et harmonikasammenstød på den samme strækning, skriver AFP.

Ulykken skete på E4 ved Knivsta syd for Uppsala. Det skete under en snestorm, og vejforholdene var meget vanskelige.

Löfven er sluppet uskadt, efter at hans bil kørte af vejen og kolliderede med et autoværn. Det oplyser hans pressesekretær, Jonatan Holst.

Børn med autisme kan forhåbentlig se frem til at komme i behandling langt tidligere.

Med Windows Mixed Reality har Microsoft åbnet en portal til virtuelle verdener. Vi tester et af de første Mixed Reality-headset og vurderer, hvordan det holder stand mod den nuværende VR-konge, HTC Vive.

