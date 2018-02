Britisk Labour-leder vil forhandle ny toldunion med EU

Labours leder, Jeremy Corbyn, satte mandag den konservative britiske premierminister, Theresa May, under et hårdt pres, ved at foreslå at Storbritannien forbliver i toldunion med EU.

Det gjorde han, kun få dage før at May i en tale vil fortælle, hvilke handelsforbindelser hun ønsker med EU. Briterne forlader EU til marts næste år.

Hun er på forhånd svækket af, at hendes konservative parti er meget delt i synet på, hvor hårdt eller blødt bruddet med EU skal være.

Corbyn sagde i sin tale i Coventry til den britiske sammenslutning af industrier, at briterne skal forhandle en ny toldunion med EU, som vil sikre toldfri handel efter bruddet.

- Labour vil forsøge at forhandle en ny omfattende toldunion mellem Storbritannien og EU, for at sikre at der ikke er told over for Europa og for at hjælpe med til at undgå i det hele taget en hård grænse i Nordirland, siger han.

Nordirland, der er en del af Storbritannien, vil med britisk udtræden af EU have den eneste britiske landegrænse til et andet EU-land - nemlig republikken Irland.

EU er en vigtig komponent i Langfredagsaftalen fra 1998, der stoppede den blodige konflikt i Nordirland mellem nationalister og republikanere.

Theresa May skal senest i oktober have indgået en skilsmisseaftale med EU. Men hun er under pres i sit eget parti. En proeuropæisk fløj hos de konservative lægger sig tæt op af de idéer, som Corbyn fremsatte mandag.

May har tidligere udelukket en toldunion med EU.

Udenrigsminister Boris Johnson, der er en af de mest aktive fortalere for et hårdt brud med EU, fordømmer Corbyns tale.

- Corbyns brexitplan vil gøre Storbritannien til en koloni under EU. Ude af stand til at bringe kontrollen over vore grænser tilbage og til at føre handelspolitik.

- Labour hejser det hvide flag, inden forhandlingerne overhovedet er kommet i gang, mener han.

20 måneder efter folkeafstemningen om brexit forstår resten af landet ikke, hvad det er for en plan, den konservative regering har, sagde Corbyn i sin tale.