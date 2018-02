Fire er døde ved kraftig eksplosion i Leicester

Fire personer er døde ved en eksplosion i den britiske by Leicester, oplyser britisk politi.

Politiet har tidligere oplyst, at eksplosionen søndag aften ikke havde forbindelse til terror. Men det er fortsat uvist, hvad der var skyld i eksplosionen.

- På dette tidspunkt er der bekræftet fire døde, og fire personer er fortsat på hospitalet, en med alvorlige skader, hedder det i en erklæring fra politiet i Leicestershire.

Eksplosionen ødelagde en kiosk og en bolig, og politiet oplyste tidligere, at seks personer var kvæstet.

Politiet arbejder mandag morgen fortsat på stedet.

- Vi tror, der kan være folk, der endnu ikke er gjort rede for, og redningsindsatsen fortsætter for at kunne lokalisere flere ofre, siger en talsmand for politiet.

Det skal blandt andet undersøges, hvad der var skyld i den kraftige eksplosion, og politiet er i gang med at afhøre folk i området.

Eksplosionen fandt sted omkring klokken 19 søndag lokal tid i et område med både kontorbygninger og boliger tæt på byens centrum.

Billeder og videoer på sociale medier viste høje flammer, der omspændte en bygning i den centrale del af byen.

Brandfolk arbejdede natten igennem for at kontrollere branden.

- Det var meget skræmmende, fortæller en lokal beboer, Graeme Hudson, til AFP.

- Jeg bor fem minutter herfra, men mit hus rystede. Jeg gik udenfor og så en masse røg og store flammer, siger han.

- Hvis der ikke havde været et brag, ville jeg have troet, at det var et jordskælv. Det var helt utroligt, fortæller Kat Pattison, der bor i nærheden af stedet, til The Guardian.

Leicester ligger cirka 180 kilometer nord for den britiske hovedstad, London.