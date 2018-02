Polsk holocaustlov lagt på is efter israelsk pres

I sidste måned blev en ny lov præsenteret i Polen.

Fremover vil det være ulovligt, at nævne Polen i sammenhæng med gerningsmænd og medgerningsmænd til Holocaust.

Polsk præsident underskriver kontroversiel holocaustlov

Endvidere vil det heller ikke være tilladt at kalde koncentrationslejre – som var placeret i Polen – for polske koncentrationslejre.

Straframmen for loven går fra bødestraf og op til tre års fængsel.

Loven har modtaget kraftig kritik fra især Israel, hvor den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, har fordømt loven.

Polske jøder advarer mod Holocaust-lov: Vi føler os ikke sikre

»Loven er grundløs. Jeg er stærk modstander af den. Man kan ikke ændre historien, og det er forbudt at benægte Holocaust. Jeg har beordret den israelske ambassade i Polen til at mødes med den polske premierminister og udtrykke min klare modstand mod loven,” sagde han i januar til den israelske avis Haaretz.

Krise mellem Warszawa og Jerusalem forværres: Israelsk minister »beæret« over ikke at skulle til Polen En polsk lov forbyder at omtale koncentrationslejre som polske.

Efterfølgende har Israel arbejdet hårdt på at få sløjet den polske holocaustlov, og nu lader det til, at Polen bløder op over for Israel.

En udsending fra Polen forventes at ankomme til Israel i de kommende dage i forsøget på at finde fælles fodslag omkring den kontroversielle lov. Det oplyser en talsmand fra det israelske udenrigsministerium lørdag til The Jeruslem Post.

Ifølge talsmanden har den polske justitsminister, Zbigniew Ziobro, efter israelsk pres, udtalt til polske medier, at loven ikke vil blive implementeret før Polens forfatningsdomstol har undersøgt loven nærmere, og undersøgt hvordan loven kan implementeres og tolkes.