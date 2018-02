En lufthavn, en statue og flere på vej: Kitschet milliardprojekt får kniven

Hvad er Makedonien?

En græsk provins? Et land fyldt med bulgarsktalende indbyggere? Tilfældigt placerede streger på et kort? Eller en slavisk nation, som kan spores tusinder af år tilbage?

Spørgsmålet har været hedt, lige siden landet i 1991 erklærede sig uafhængigt og blev optaget i FN under navnet "The Former Yugoslav Republic of Macedonia" (FYROM).

For grækerne fastholder, at Makedonien er en græsk provins, og så længe makedonerne påstår noget andet, kan der ikke blive tale om medlemskab af hverken EU eller Nato. Og bulgarerne mener, at det makedonske sprog er en bulgarsk dialekt.

Makedonien har længe holdt stejlt på sin slaviske nationale identitet, selv om landet har et albansk mindretal, som udgør 25-30 pct. af befolkningen. Men nu er der begyndt at ske noget, som nogle makedonere vil se som helligbrøde.

I 2007 satte man lufthavnsskiltet op. Nu er det fjernet. Arkivfoto: Boris Grdanoski/AP

Det startede med lufthavnen i hovedstaden Skopje. Den havde i 2007 fået navnet Alexander den store-lufthavnen efter kongen af samme navn. Det faldt ikke i god jord hos grækerne, som mener, at han var deres landsmand, ligesom makedonerne også gør krav på ham.

Men for nylig blev motorvejsskiltet, som anviste vejen mod Alexander den store-lufthavnen, fjernet. Fremover skal lufthavnen blot bære navnet Skopje International Airport.

For landet har fået en ny regering. En socialdemokratisk regering, som gerne vil slutte fred med grækerne, med bulgarerne og finde et navn til landet, som alle kan blive enige om. Derfor er man netop nu ved at forhandle med Grækenland om, hvad FYROM skal hedde.

Det ser gammel ud, men bygningen, som huser Makedoniens arkæologiske museum er ganske ny. Foran til venstre står den revolutionære figur Goce Delcev, som hyldes af både bulgarere og makedonere. Arkivfoto: Darko Vojinovic/AP

Og det stopper ikke ved lufthavnen. Den tidligere nationalistiske regering brugte anslået 700 mio. euro på det nationalistiske projekt Skopje 2014, hvor hovedstaden er blevet plastret til med bygninger og statuer i historistisk stil, der skal være med til at underbygge fortællingen om den slaviske, makedonske nation.

Men nu har man bebudet, at flere af statuerne vil blive fjernet, og man har nedsat en kommissionen, som skal granske hvilke Skopje 2014-monumenter, der må væk. Før kulturministeren, Robert Alagjozovski, tiltrådte, sagde han til nyhedsbureauet Makfax:

»Vi må straks stoppe Skopje 2014, for hver dag producerer det, ligesom Pandoras æske, nye kitschmonumenter, skulpturer, passager og søjler, som ingen har brug for, og for hvilke vi betaler en heftig pris.«

En del af den officielle forklaring på, at statuerne skal fjernes, er, at de blev rejst uden parlamentets tilladelse, hvilket er forfatningsstridigt. Men man lægger heller ikke skjul på, at der er tale om et opgør med det nationalistiske projekt og et forsøg på at mildne Makedoniens naboer.

Forleden gik man så i gang. Statuen af Andon Lazov Janev, kaldet Kjoseto, var den første, der røg. Bronzefiguren med en dolk i den ene hånd og en pistol i den anden var placeret foran højesteret i Skopje, hvilket mange så som kontroversielt. Kjoseto kæmpede ved århundredeskiftet i en illegal national frihedsorganisation og stod bl.a. for at dræbe formodede forrædere, ligesom han skal have slået sin bror ihjel.

Næste i rækken kan være statuen "Kriger til hest", som troner 24 meter over den centrale plads i Skopje på et springvand med lys i. Selv om den ikke har fået navnet Alexander den Store, er det lige netop, hvad den forestiller, og regeringen overvejer således at fjerne monumentet af hensyn til grækerne, der opfatter den som provokerende.

"Kriger til hest" - eller Alexander den Store. Statuen står på den centrale plads i Skopje, men kan ende med at blive fjernet. Arkivfoto: Thomas Brey/picture-alliance/dpa/AP

Det kan dog blive en dyr fornøjelse for et af Europas fattigste lande.

Skopje 2014 skulle have kostet 80 mio. euro, men endte med at løbe op i knap 700 mio. euro. Trods de voldsomme omkostninger har det bl.a. vist sig, at det nybyggede nationale arkiv er så dårligt konstrueret, at det regner ind, og historiske dokumenter bliver ødelagt.