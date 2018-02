Munter Juncker før EU-topmøde: »Det ville være godt for Storbritannien, hvis jeg var premierminister«

Jean-Claude Juncker var på vej ind til det længe ventede EU-topmøde i Bruxelles, da han blev stoppet af en journalist.

Journalisten ville vide, hvad formanden for Europa-Kommissionen troede, at den britiske premierminister, Theresa May, ville have ud af forhandlinger om det forestående brexit.

Og Juncker var munter, da han skulle forholde sig til den britiske premierminister og hendes planer.

»Jeg er ikke britisk premierminister. Det ville være godt for Storbritannien, hvis jeg var, men det er jeg ikke,« svarede han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kort efter slog han fast, at han først ville kommentere mødet og dagens forhandlinger, når de er overstået.

Jean-Claude Juncker har tidligere rost den britiske premierminister for hendes ageren under de igangværende forhandlinger om Storbritanniens udtræden af EU.

»Nogle mener, og det gør jeg også selv, at hun har gjort et godt stykke arbejde, og det skal anerkendes«, udtalte Juncker i december.

Fredagens topmøde handler om fordeling af magt og penge efter det britiske exit fra EU.

Blandt deltagerne er den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), samt 27 andre statsledere.

Deltagerne skal blandt andet diskutere, hvad der sker med de 73 pladser, som Storbritannien efterlader i Europa-Parlamentet.