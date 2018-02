75.000 færre på ét år: Drastisk fald i EU-indvandringen til Storbritannien

LONDON

Indvandringen fra andre EU-lande til Storbritannien falder nu kraftigt.

På et år er den gået ned fra 165.000 til 90.000 personer, altså et fald på 75.000. Det viser nye tal over nettoindvandringen, som torsdag blev offentliggjort af regeringens statistikkontor, Office for National Statistics.

Indtil Storbritannien forlader EU til marts næste år fortsætter den frie bevægelighed, så alle EU-borgere, der vil, kan flytte til Storbritannien - ligesom de kan flytte til Danmark.

Men appetitten på at rykke over Den Engelske Kanal er faldet. Tendensen har været i gang siden briternes folkeafstemning om EU i juni 2016 og slår nu kraftigt igennem.

Den nye opgørelse dækker året frem til september 2017. Her flyttede 220.000 EU-borgere til Storbritannien, hvilket er 47.000 mindre end året før, mens 130.000 EU-borgere flyttede ud - en stigning på 28.000.

Kombinationen af 47.000 færre indrejste og 28.000 flere udrejste giver et samlet fald i nettoindvandringen på 75.000.

Office for National Statistics giver ikke svar på, hvorfor færre flytter til Storbritannien, men det kan eksempelvis, fordi der er usikkerhed om fremtiden efter brexit, fordi den britiske vækst ikke længere er blandt de stærkeste i Europa, eller fordi der har været økonomisk fremgang i folks hjemlande, bl.a. Polen, så det er mindre attraktivt at flytte væk.

Indvandring var et af de afgørende spørgsmål, da et flertal af de britiske vælgere i 2016 stemte for at forlade EU. Mange mente, at tilstrømningen fra andre EU-lande havde været for stor, og de ville ”tage kontrollen tilbage” og selv bestemme, hvem der kom ind i landet, der nu har over 3 mio. EU-borgere og har oplevet stor immigration fra Polen og andre østlande.

Trods det store fald i nettoindvandringen, så er der stadig tale om, at der flytter flere EU-borgere til Storbritannien, end der flytter ud.

Premierminister Theresa May ønsker, at EU-borgere, der er flyttet til Storbritannien før ”brexit-dagen” i marts 2019, bevarer deres overordnede rettigheder efter brexit. Men detaljerne er ikke på plads endnu, ligesom det er usikkert hvilke rettigheder, der vil være for de EU-borgere, der flytter til Storbritannien i en overgangsperiode på nok et par år efter brexit-dagen.

Den samlede nettoindvandring til Storbritannien i det opgjorte år var 244.000, når man medtager også folk fra lande udenfor EU.

Den britiske regering har lovet, at indvandringen fremover skal ned på ”titusinder”, altså ikke mere end 100.000, så der kommer stadig 144.000 for meget i forhold til regeringens mål.

Et forslag til en ny og formodentligt strammere udlændingepolitik er varslet senere på året, men grundet en urolig og usikker politisk situation er detaljerne om dette endnu uvisse.

Briterne har ikke CPR-system som i Danmark, så indvandringstallene bygger altid på estimater og beregninger og er derfor ikke 100% præcise. Der bor sandsynligvis omkring 30-60.000 danskere i Storbritannien.