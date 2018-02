Kvinde dømt for ærekrænkelse efter at have hængt mand ud under #metoo

Dagsbøder og en erstatning på knap 7.500 kr.

Det er prisen, som en svensk kvinde må betale, efter at hun på Facebook beskyldte en mand for voldtægt. Det skriver SVT.

I forbindelse med #metoo-kampagnen havde den pågældende mand skrevet et længere indlæg, hvor han udtrykte sin sympati med #metoo.

Svensk kvinde er blevet sagsøgt for injurier efter #metoo-opslag

Det faldt kvinden så meget for brystet, at hun valgte at skrive, at han havde voldtaget hende. Selv om hun ikke skrev navnet på manden, var indlægget så tilpas detaljeret, at han kunne identificeres, ligesom hun linkede til mandens tidligere opslag.

Derfor valgte domstolen altså at straffe hende for ærekrænkelse.

Voldtægten fandt ifølge kvinden sted i 2010. Hun anmeldte først episoden til politiet i efteråret 2017, men politiet valgte at opgive sagen. Kvinden erkender over for SVT, at det var »dumt« at afsløre hans identitet.

Formanden for den svenske rigsdag er anklaget for krænkelser, trusler og magtmisbrug

»Dommen er sikkert rigtig, men det føles ikke godt. Jeg er en af mange, som lever i dette samfund, som er blevet udsat for sådanne ting, og når jeg nu taler om det, så får jeg en bøde.«

Ikke desto mindre føler hun, at hun har fået en form for afslutning på sit traume.

»Første gang jeg så ham, var voldtægten, og sidste gang var i retten. Jeg fik ham alligevel for retten, selv om det overhovedet ikke var, som jeg havde tænkt mig.«