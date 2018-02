Polske jøder advarer mod Holocaust-lov: Vi føler os ikke sikre

Det var egentlig et forsøg på at forsvare den polske lov, som forbyder enhver omtale af koncentrationslejre som polske.

I stedet kom Polens pemierminister, Mateusz Morawiecki, blot til at gøre det hele værre. For da han ved sikkerhedskonferencen i Munchen lørdag forklarede, at det ikke ville være ulovligt at tale om polske gerningsmænd under Anden Verdenskrig, sagde han:

»Der var jo også jødiske gerningsmænd, der var russiske gerningsmænd, der var ukrainske gerningsmænd - ikke kun tyske.«

Israelsk vrede over ny polsk lov: »Jeg er søn af en Holocaust-overlever. Jeg har ikke brug for Holocaust-lektioner fra jer«

Men i Israel, hvor man allerede har taget skarpt afstand fra den nye lov, faldt bemærkningen ikke i god jord, og premierminister Benjamin Netanyahu kaldte den »uacceptabel.« Senere udtalte en talsperson for Mateusz Morawiecki, at han på ingen måde forsøgte at benægte Holocaust.

Og nu har også det jødiske samfund i Polen ytret sig i sagen om den kontroversielle lov. I en fælles udtalelse udtrykker en række jødiske repræsentanter deres vrede over »den voksende bølge af intolerance, fremmedhad og antisemitisme i Polen.«

En bølge, som ifølge de jødiske organisationer og institutioner er vokset i forbindelse med diskussionen af og vedtagelsen af loven.

Krise mellem Warszawa og Jerusalem forværres: Israelsk minister »beæret« over ikke at skulle til Polen En polsk lov forbyder at omtale koncentrationslejre som polske.

»Polske jøder føler sig ikke sikre i Polen,« lyder det i skrivelsen, hvor man dog også understreger, at jøderne i Polen ikke bliver udsat for fysiske trusler modsat jøder i andre europæiske lande.

Holocaust-loven bliver kaldt »dårligt konstrueret og skadelig for en åben diskussion af historien.«

»Hvis Polens regering mener, at selv en sporadisk omtale af "polske dødslejre" skal kriminaliseres, så bør den øgede intolerance og det øgede had i vores land udsættes for samme tiltag.«

Polsk præsident underskriver kontroversiel holocaustlov

Om de polske politikere skriver de:

»Mens vi værdsætter verbale fordømmelser af antisemitisme fra præsident Andrzej Duda, premierminister Mateusz Morawiecki og partilederen for Lov og Retfærdighed, Jarosław Kaczynski, klinger disse politikeres ord hult og gør intet for at stoppe spredningen af ondskab.«

Præsidenten har underskrevet loven, som betyder, at man risikerer tre års fængsel for at tale om polske koncentrationslejre samt påstå, at Polen var medskyldig i nazisternes jødeudryddelse. Den er nu sendt videre til Polens forfatningsdomstol, hvilket kan betyde, at den vil blive ændret.