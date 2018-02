Russisk valgvideo: »Gå til valg eller få tvunget besøg af homoseksuelle«

Den 18. marts skal russerne beslutte sig for, hvem der skal være Ruslands næste præsident.

Men skulle russerne riskere at glemme at sætte deres kryds ved det forestående præsidentvalg, florerer der på internettet i øjeblikket en valgvideo, der advarer dem om konsekvenserne ved ikke at gøre det.

Det skriver The Guardian.

13 russere er tiltalt for at blande sig i den amerikanske valgkamp

I videoen møder man en midaldrende mand, der natten inden præsidentvalget beroliger konen med, at landet nok skal finde den rette kandidat uden hendes stemme. Manden falder i søvn og drømmer, at han næste dag vågner op til et forandret Rusland.

Værnepligt for ældre, begrænset tid på badeværelset og en forpligtigelse til at åbne dørene for de homoseksuelle, der er blevet efterladt af kæresten.

Da manden vågner fra sin drøm, har han pludseligt indset, at det er strengt nødvendigt at stemme til præsidentvalget.

Ksenia Sobchak, der er leder af kommunistpartiet og af mange betragtes som Putins direkte konkurrent ved præsidentvalget, har kritiseret videoen for at anspore til had mod medlemmer af LGBT-fællesskabet.

»I mine øjne kan vi grine af alt og alle. Af Hitler og af homoseksuelle. Men det er altså ikke sjovt at udsætte LGBT-fællesskabet for trusler i et homofobisk land,« sagde Sobchak.

Udflugt med konsekvenser: Kyssemunden, der har bragt de superrige magtmænd i knæ Magtfulde russeres skandaleombruste udflugt til Norge har vakt stor opsigt i Moskva. Måske kan dønningerne fra bådturen nå helt til Washington.

Det er endnu uvist, hvem afsenderen bag den kontroversielle valgvideo er, men opponerende journalister formoder, at den er produceret af præsident Putins valgkampagnehold eller den statstyrede valgkomité.

En talsmand fra den russiske valgkomité har sagt, at den ikke har noget at gøre med valgvideoen, mens Vladimir Putin umiddelbart ikke har kommenteret på sagen endnu.

Videoen hedder »Alle til valg«, varer cirka tre minutter og er angiveligt blevet indspillet med hjælp fra professionelle skuespillere.

Du kan se videoen herunder: