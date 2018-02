Politiet: Holland er ved at udvikle sig til at blive en narkostat

Landet er både blevet hyldet og udskældt for den lempelige tilgang til blandt andet cannabis, som er tilgængeligt på de såkaldte »coffee shops«, der ligger rundt omkring i særligt Amsterdam.

Nu mener kritikere at have fundet beviset på, at det er gået for vidt med rusmidler og narkotika i Holland.

Hollandsk politi har nemlig udsendt en advarsel om, at landet »opfylder mange af de kriterier, der gælder for en narkostat«.

Det skriver The Guardian.

De mest kritiske punkter er, at mange ofre er stoppet med at anmelde sager til politiet, ligesom kriminelle grupperinger stort set har frit spil, ifølge politiet.

»Vi kan kun håndtere én ud af ni kriminelle grupperinger med vores nuværende personale og ressourcer,« lyder konklusionen i en politirapport, som avisen De Telegraaf har fået adgang til.

Netop flere ressourcer er kravet fra politiet, der kræver midler til mindst 2000 ekstra politibetjente fra politikerne.

Ifølge Europol kommer mindst halvdelen af den kokain, der bliver indtaget i Europa, gennem den hollandske by Rotterdam.

Amsterdams politichef, Pieter-Jaap Aalbersberg, har tidligere udtalt, at hans politiafdeling bruger 60-70 procent af deres tid på at håndtere narkorelateret kriminalitet.