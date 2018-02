Macron vil have mange flere ulve i den franske vildmark

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og hans regering er glade for vilde ulve og vil have mange flere af dem.

I øjeblikket er der anslået 360 ulve i den franske vildmark, men regeringen vil have 500.

Det fremgår af en ny ulveplan på 100 sider, som Macron-regeringen har fremlagt.

Bestanden skal, siger planen, øges med 40 procent frem til 2023.

Det er fåreavlere i bjergegnene ikke glade for. De siger, at de i forvejen har store problemer med ulvene.

En ulv æder i gennemsnit mellem to og fire kilo kød om dagen, og fåreavlerne giver ulve skylden for det voksende antal angreb på deres dyr.

I de franske Alper blev der i 2016 dræbt 10.000 får, siger de lokale myndigheder i området.

Det vides, at ulve sideløbende tager hjorte, vildsvin og endda kæledyr som hunde.

I et forsøg på at tøjle vreden siger regeringen i sin ulveplan, at der gives tilladelse til at skyde 10 procent af bestanden om året. Og skulle det blive nødvendigt, kan der skydes 12 procent af bestanden.

Franske fåreavlere raser mod ulve

Det er miljøaktivister ikke glade for, men ulveeksperter siger, at bestanden er stor nok til, at den sagtens kan klare sig, selv om 10 procent af dem bliver skudt.

I ulveplanen tales der også om hjælp til fåreavlere til at beskytte deres dyr.

Jean-Marc Landry, en ulveekspert, siger, at et af problemerne for regeringen er, at ulve er meget mobile.

De kan hurtigt bevæge sig ind i områder uden for Alperne.

Han siger, at der er set ulve i den centrale del af Frankrig, hvor Frankrigs største fåreopdrættere ligger.

- Spørgsmålet er ikke, om vi vil have ulve eller ej. De er her, siger han.

- Vi må finde på en måde, hvor vi kan leve sammen.

Der har ikke altid været ulve i Frankrig. I 1930'erne blev de udryddet ved jagt, men i 1992 vendte de tilbage. De kom fra Italien, hvor der i øjeblikket er anslået 2000 ulve.