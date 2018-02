Island vil give seks års fængsel til den, der »fjerner dele af eller hele et barns kønsorgan«

Island kan blive det første europæiske land, som forbyder omskæring af både drenge- og pigebørn.

I et lovforslag, som endnu er et stykke fra at blive vedtaget, lyder det, at det skal straffes med seks års fængsel, hvis man »fjerner dele af eller hele [barnets] kønsorgan.«

Det skriver BBC.

Omskæring af piger er allerede forbudt i Island, men lovforslaget vil omfatte begge køn og kun gøre det lovligt at omskære et barn af medicinske årsager.

Lovforslaget kommer fra parlamentsmedlemmer fra hele fem forskellige partier, heriblandt regeringspartierne Den Grønne Venstrebevægelse og Fremskridtspartiet.

Talskvinde på forslaget Silja Dögg Gunnarsdóttir fra Fremskridtspartiet siger ifølge BBC:

»Vi taler om børnenes rettigheder, ikke trosfrihed. Enhver har ret til at tro på, hvad de har lyst til, men børnenes rettigheder kommer før trosretten.«

Island har omkring 1.500 muslimer og 250 jøder. Og hverken muslimer eller jøder synes synderligt begejstrede for udsigten til et forbud.

»Island har ikke et organiseret jødisk samfund i dag. Forbud af Brit Milah (jødisk omskæring, red.) er et effektivt afskrækkelsesmiddel og vil garantere, at der ikke bliver etableret et jødisk samfund,« lyder det i en fælles udtalelse fra de jødiske samfund i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Den fortsætter:

»Dette brev bliver måske opfattet som en indblanding i Islands interne sager. Og hvorfor skulle vi kere os om det? Årsagen er, at I er ved at angribe jødedommen på en måde, som vedkommer alle jøder i verden. Hvis noget andet land med nærmest ingen kristne indbyggere ville forbyde et centralt ritual i kristendommen, som nadveren f.eks., er vi sikre på, at hele den kristne verden ville reagere.«

Imamen i det islamiske kulturcenter i Island, Ahmad Seddeeq, siger ifølge The Guardian, at lovforslaget er i strid med religionsfriheden.

»Omskæring har været praktiseret i århundreder. Det er rodfæstet i kulturelle og religiøse traditioner.«

Også den islandske biskop, Agnes M. Sigurðardóttir, har advaret mod at vedtage loven. I en skriftlig udtalelse lyder det:

»Den fare, der opstår, hvis dette lovforslag bliver vedtaget, er, at jødedommen og islam vil blive kriminaliserede religioner, og at individer, som tilslutter sig disse trosretninger, vil blive bandlyst i dette land og ikke være velkomne. Vi må undgå den slags ekstremisme i enhver form.«