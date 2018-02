Efter Facebook-opslag: 281 år gammel cello til 10 mio. kroner fundet

Hjælp, min cello fra 1737 er blevet stjålet.

Det er nogenlunde essensen af den prisvindende, franske cellist Ophélie Gaillards Facebook-opslag fra i torsdags.

To dage tidligere havde en person uden for Gaillards hjem i Paris truet hende med en kniv til at udlevere en instrumentkasse. Kassen indeholdt intet mindre end en cello fra 1737 af den italienske cellobygger Francesco Goffriller.

Ifølge BBC har celloen en anslået værdi på knap 10 millioner kroner. Den var udlånt til Gaillard af banken CIC.

I kassen lå også hendes egen bue, som er næsten 200 år gammel.

I opslaget opfordrede hun alle til at dele opslaget. Og noget tyder på, at opslaget har nået hendes overfaldsperson.

I hvert fald blev instrumentkassen med både cello og bue leveret tilbage i god stand. Det skete, efter at Gaillard modtog et anonymt opkald, der fortalte, at instrumentkassen nu lå i hendes bil.

Og ganske rigtigt. Efterfølgende kunne den 43-årige cellist konstatere, at det ene vindue i hendes bil var smadret, og at kassen nu var i hendes bil.

»Tyveriet var meget voldeligt. Jeg har ikke været i stand til at sove i to dage. Jeg er så lettet over at have fundet den. Jeg er nu kommet ud af et to-dages mareridt. Det er et mirakel,« siger hun til nyhedsbureauet AFP.

I videoen forneden kan man høre Ophélie Gaillard spille en nummer af Bach

Opslaget blev delt næsten 10.000 gange. Det har fået Gaillard til at takke alle, som har hjulpet med at få celloen tilbage. På Facebook skriver hun, at det er en »utrolig drøm«, at få celloen tilbage.