Fire tyskere forulykkede i hjemmelavet svømmebassin i lastbil

Fire mænd er kommet alvorligt til skade i den tyske by Tannheim, hvor de forsøgte at lave et midlertidigt badebassin i en lastbil, skriver avisen Kölnische Rundschau.

De fire mænd, som er mellem 31 og 67 år, blev kastet ud af lastbilen, og de er bragt til hospitalet.

Mændene havde taget imod udfordringen "grillpool", hvor virksomheder i det sydlige Tyskland og Østrig udfordrer hinanden i at konstruere et midlertidigt badebassin.

Det er så meningen, at deltagerne skal sidde i poolen og spise grillede pølser, hvilket mange af de tidligere deltagere har dokumenteret på sociale medier.

Men det gik galt for de fire mænd i Tannheim, der ligger omkring 100 kilometer vest for München, da de lørdag fyldte ladet på en lastbil med vand.

Ulykken skete, da en person skulle køre lastbilen med de fire personer siddende i bassinet.

Kørslen satte vandet i bevægelse, og dermed faldt klappen til ladet ned. Vandet løb ud med stor kraft og rev de fire mænd ned på jorden, skriver nyhedsbureauet dpa.

Politiet oplyser ifølge Kölnische Rundschau, at mændene er hårdt kvæstede.