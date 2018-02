Lettisk nationalbankdirektør er anholdt af korruptionspoliti

Europa må gøre meget mere for sin egen sikkerhed, lyder kravet fra politikere og eksperter.

Europa må gøre meget mere for sin egen sikkerhed, lyder kravet fra politikere og eksperter.

Grisen er ikke et urent dyr i Danmark

Ikke alle kunder i PFA har lov til at tegne kundekapital, som i årevis har virket som en regulær afkastkanon, der har fået opsparingen til at vokse kraftigt.

Begrundelsen for hemmeligholdelse holder ikke, lyder det fra eksperter og politikere.

I Afrin, hvor en tyrkisk offensiv er i gang, enes kurdere med Assads styre om at sætte syriske soldater ind.

Et stigende antal af danskere har opdaget dem:

Nationalbanken har ikke at kommentere sagen. En talskvinde i Den Europæiske Centralbank har ifølge AP heller ikke ønsket at udtale sig.

Direktøren for landets nationalbank sidder i Den Europæiske Centralbanks styrelsesråd.

Premierminister Maris Kucinskis' kontor har bekræftet, at Rimsevics er anholdt, rapporterer nyhedsbureauet Reuters.

Tv-kanalen viser optagelser, der angiveligt viser, at Rimsevics er anholdt og på vej til antikorruptionsenhedens lokaler.

Stats-tv rapporterer ifølge nyhedsbureauet AP, at betjente har ransaget Ilmars Rimsevics' kontor og en ejendom tilhørende bankdirektøren.

Bang & Olufsens seneste tv-kreation, BeoVision Eclipse, er et af de bedste fjernsyn, du kan købe for penge lige nu.

Nogle boligprojekter som indendørs pudse- og malearbejde kan være billigere at få lavet i den kommende tid, hvor vejret stadig er ustadigt og koldt.

