Bliver hun Natos næste generalsekretær?

Lige nu hedder frontfiguren for forsvarsalliancen Nato Jens Stoltenberg.

Men om to år har han siddet på posten som generalsekretær i de maksimale seks år, og så skal der findes en anden.

Og det kan meget vel blive en kvinde for første gang nogensinde. Således overvejer man ifølge avisen Die Welt am Sonntags oplysninger, om Tysklands forsvarsminister, Ursula von der Leyen, skal overtage efter Stoltenberg i 2020.

En højtstående kilde fra Nato siger til avisen, at tyskeren har et fremragende ry, en god strategisk fornemmelse og stor viden.

En topdiplomat fra et vigtigt medlemsland føjer til:

»Under von der Leyen har Tyskland med al tydelighed forstærket sit engagement i Nato. Det er også sket takket være forsvarsministeren. Hun ville være et godt valg til embedet som generalsekretær.«

Den 59-årige Ursula von der Leyen er tidligere blevet udpeget som en af favoritterne til at tage over efter kansler Angela Merkel. Men hun kom i problemer, da hun sidste år kritiserede forsvaret og talte om et »holdningsproblem« blandt soldaterne.

Kritikken kom i forbindelse med en sag, hvor en officer i den tyske hær efter alt at dømme planlagde et højreekstremistisk terrorangreb. Den tyske statsborger havde desuden opnået asyl i Tyskland ved at optræde som syrisk grønthandler, selvom han kun taler meget dårligt arabisk.

Efterfølgende kom det frem, at officeren allerede i 2014 skrev en afhandling, der handlede om, hvordan masseimmigrationen betød, at Europa risikerer folkemord. Det førte til kritik fra von der Leyen af, at hærens særlige instans, som skal holde øje med ekstremistiske holdninger, ikke havde grebet ind.

CDU-politikeren har også tidligere været i mediernes søgelys efter anklager om plagiat i hendes doktordisputats fra 1990.Medizinischen Hochschule Hannover igangsatte i 2015 en undersøgelse af kopipåstandene og kunne efter et halvt år frikende ministeren.