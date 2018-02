Fakta: Kosovo - Europas yngste land

Lørdag er det ti år siden, at Kosovo erklærede uafhængighed fra Serbien.

Bliv klogere på landet her:

* Kosovo erklærer sig som en selvstændig stat den 17. februar 2008.

* Kosovo, der er lidt større end Sjælland, er en tidligere serbisk provins i Jugoslavien.

* I foråret 1999 angriber Nato området i det, der tidligere udgjorde Jugoslavien, for at stoppe massefordrivelse af de op mod to millioner etniske albanere i Kosovo.

* I juni 1999 bliver Kosovo et FN-protektorat administreret af UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). Store dele af ansvaret overdrages i 2008 til EU og organisationen Eulex, der overvåger domstole, politi og toldmyndigheder.

* Landets præsident er Hashim Thaçi. Han er tidligere leder for den Kosovo-albanske frihedshær.

* 115 lande har anerkendt det uafhængige Kosovo. Men Serbien anser fortsat området for at være en serbisk provins.