Europas nyeste land fejrer 10 år med tekstløs nationalsang

Alle lande har en nationalsang - et stykke musik, der har til formål at bringe patriotiske følelser frem - og Kosovo er ingen undtagelse. Bortset fra én besynderlighed: Landets nationalsang har ingen tekst.

Ti år efter at det tidligere serbiske territorium erklærede uafhængighed, og næsten to årtier efter at det blev opslugt i krig mellem etniske albanske separatister og jugoslaviske regeringsstyrker, er det stadig vanskeligt at finde nogen, der er i stand til at nedfælde ord om Europas nyeste land uden at fornærme en af dets etniske grupper.

- Teksten må skrives på en måde, så den ikke efterlader mindretallet med indtrykket af, at det føler sig truet eller fornærmet, sagde Mendi Mengjiqi, som komponerede musikken til nationalsangen i juni 2008, blot et par måneder efter Kosovo uafhængighed fra Serbien 17. februar.

Hidtil er ingen forsøg på at skrive en tekst til musikken lykkes.

Et årti efter sin uafhængighed synes Kosovo at have alt det, der hører sig et moderne, men fattigt, Balkanland til. De udbombede bygninger og ødelagte veje fra krigen i 1998-1999 er blevet erstattet af indkøbscentre og motorveje og travle caféer og skinnende nye kontorkomplekser.

- Kosovo er en fælles succeshistorie mellem det internationale samfund og kosovoerne, siger præsident Hashim Thaçi, en tidligere kommandør for Kosovos Befrielseshær, til nyhedsbureauet AP.

Det var ham, der erklærede Kosovo for uafhængigt i 2008, knap ni år efter at Nato gennemførte et 78 dage langt angreb mod Serbien for at standse de blodige overgreb mod etniske albanere.

Kosovo er anerkendt af 115 lande, herunder Danmark og USA og de fleste andre vestlige stormagter. Samtidig er landet tiltrådt flere end 200 internationale organisationer.

Blandt de lande, der ikke anerkender Kosovo, er Kina, Iran, Nordkorea og Rusland samt de fem EU-lande Spanien, Grækenland, Cypern, Rumænien og Slovakiet.

Selv om krigen i Kosovo snart ligger 20 år tilbage, så er splittelsen i landet stadig tydelig, skriver nyhedsbureauet AFP.

Da krigen sluttede i 1999 havde over 13.000 mennesker mistet livet, hvoraf 11.000 var etniske albanere. Denne konflikt har fået lov til at leve videre hos Kosovos indbyggere.

I dag er der omkring 120.000 serbere i Kosovo ud af befolkningen på 1,8 millioner.