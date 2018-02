Sidste målinger før italiensk valg tyder på dødt løb

Silvio Berlusconis centrum-højre blok har en klar føring i Italiens meningsmålinger forud for et parlamentsvalg den 4. marts. Det er dog ikke sandsynligt, at blokken opnår absolut flertal.

En række målinger, som bliver de sidste før valget, da det ikke er tilladt at offentliggøre opinionsmålinger i de sidste 14 dage af valgkampen, tyder på et politisk dødvande.

Over et halvt hundrede meningsmålinger, som er foretaget siden december, har ikke vist noget større skifte blandt vælgerne. En tredjedel af vælgerne siger, at de usikre på, hvor de vil sætte deres kryds.

- Der er stadig millioner af usikre vælgere, og der kan ske uventede ting i valgkampens sidste fase, men ud fra almindelige valgberegninger og trends blandt vælgerne er det mest sandsynlige udfald af valget et meget mudret parlament uden en blok med klart flertal, siger Roberto D'Alimonte.

Han er politolog ved Luiss Universitetet i Rom.

Hvis intet parti eller nogen koalition opnår flertal, kan præsident Sergio Mattarell vælge at indsætte et forretningsministerium.

Han kan også forsøge at få dannet en koalition bestående af partier i midten af det poliske spektrum. Eller han kan sørge for, at der bliver udskrevet valg igen.

Den 81-årige Berlusconi, der gik ind i politik for 25 år siden, fører valgkampagne for at holde Italiens populister ude fra indflydelse.

Han kan ikke selv blive valgt til parlamentet eller til en ministerpost ved Italiens valg den 4. marts, fordi han er dømt for skattesvindel.

Man han forsøge at svække Italiens store protestpart, som er den såkaldte Femstjernebevægelse, Movimento 5 Stelle (M5S), der har komikeren Beppe Grillo som frontfigur.

I 2013 blev M5S valgt ind i det italienske parlament som det næststørste parti, men det har siden været isoleret som følge af et regeringssamarbejde mellem centrumvenstrepartiet PD og dele af højrefløjen.

Berlusconi appellerer til italienerne om i stedet at stemme på hans parti Forza Italia (Fremad Italien), som han dannede i begyndelsen af 1990'erne.

Femstjernebevægelsen anser EU for at være en byrde for italienerne, og den venter, at euroen vil kollapse.

Den tredje store blok ledes af den tidligere centrum-venstre premierminister Matteo Renzi.