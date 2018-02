Kæmpe hul slugte flere biler i Rom

Onsdag blev flere biler slugt af et massivt jordskred i den italienske hovedstad Rom. Hullet tvang brandmænd til at evakuere omkring 22 familier i de nærliggende bygninger. Det oplyser CNN.

Vejen, der nu er et enormt hul i den italienske by, sank omkring 10 meter, og tog stort set alle parkerede biler med sig. Torsdag morgen var brandmænd stadig i gang med at undersøge sikkerheden og stabiliteten i samarbejde med teknikere.

Jordskredshullet opstod nær en byggeplads, hvor nyt boligbyggeri er i gang med at blive opført. Ingen af bygningerne omkring hullet er indtil videre påvirket af nedsynkningen.

Arbejdere var i gang med større reparationer i området mellem den 25. og 28. januar efter et omfattende vandudslip.

Årsagen til vejens kollaps er stadig ukendt. Foto: Massimo Percossi

Ifølge CNN har flere af beboerne i boligerne nær hullet tidligere klaget over revner i vejene, hvor hullet nu er.