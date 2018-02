Fransk politi ledte i månedsvis efter 8-årig pige: Nu har en tidligere soldat indrømmet drabet

Hundredvis af frivillige, politifolk samt helikoptere ledte forgæves efter hende i månedsvis.

Nu er den otteårige pige Maelys de Araujos lig blevet fundet, oplyser fransk politi onsdag aften.

Hundredvis af frivillige leder efter ni-årig pige, som forsvandt fra bryllupsfest

En tidligere soldat har indrømmet, at han har dræbt hende, efter at der blev fundet blod og dna-spor i hans bil.

Pigen forsvandt pludselig under et bryllup i de franske alper i august ved byen Pont-de-Beauvoisin.

Fransk politi har anholdt en mand i forbindelse med ni-årig piges forsvinden

Den drabssigtede er den 34-årige Nordahl Lelandais.

Han har forklaret, at det var et uheld, at han slog hende ihjel. Han har indtil videre ikke uddybet, hvordan uheldet opstod, men har indrømmet, at han »skaffede sig af med liget«.