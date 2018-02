Forsvarer i sag om seksuelt overgreb mod 11-årig: »Hun er ikke et barn eller en fejlfri gås«

Det hele startede, da en 29-årig far til to mødte en ung kvinde i en park lidt uden for Paris i Frankrig.

Ifølge ham var han sikker på, at hun var mindst 16 år. Ifølge hende voldtog han hende, en 11-årig pige.

Nu er manden blevet anklaget for et seksuelt overgreb på en mindreårig under 15 år.

I Frankrig er det ikke ulovligt at have seksuelt samvær med en mindreårig, hvis pågældende person indvilliger i det. Landets højesteret har imidlertid slået fast, at det ikke er muligt for børn under fem år at give samtykke.

Netop samtykke mener forsvarerne for den 29-årige mand, at pigen havde givet, da hun frivilligt fulgte med til hans lejlighed og gik med til at have samleje med ham, forklarer de.

»Hun var 11 år og 10 måneder, så hun var næsten 12 år. Det ændrer hele historien. Hun var ikke et barn,« sagde forsvarer Marc Goudarzian tirsdag i retten ifølge The Guardian, mens hans kollega, Sandrine Parise-Heideiger, supplerede:

»Vi har ikke at gøre med en seksualforbryder, der har forgrebet sig på en stakkels lille fejlfri gås«.

Derudover mener Sandrine Parise-Heideiger, at pigen »udtrykte sig seksuelt«.

Omvendt mener anklager Carine Diebolt, at pigen var for ung og forvirret til at gøre modstand. Anklageren vil samtidig have anklagen ændret fra seksuelt overgreb mod en mindreårig til voldtægt.

Et seksuelt overgreb kan give op til fem års fængsel, mens en voldtægt mod en mindreårig under 15 år kan resultere i 20 års fængsel.

Den franske regering har varslet en ny lov, der vil gøre det ulovligt at have seksuelt samvær med børn under en vis alder.

Blandt forslagene er en aldersgrænse på mellem 13 og 15 år.

Lovforslaget forventes fremsat i løbet af næste måned.