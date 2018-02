Se videoen: Bilist faldt i søvn bag rattet med 160 km/t

Sætter man sig bag rattet uden at have fået en god nats søvn, kan det være det samme som at køre spirituskørsel.

Søvnmangel kan nemlig snyde kroppen til en promille på 0,9, har overlæge Jan Ovesen fra søvnklinikken Scansleep tidligere udtalt.

En af dem, som har oplevet, at trætheden sneg sig ind på ham, mens han var ude at køre, er den 43-årige David Winkler fra Ungarn.

19-årig påkørte vejskilt og butikscenter - uden kørekort og i påvirket tilstand

Da han for nylig kørte på en motorvej i det sydlige Ungarn med sine to sønner på bagsædet, faldt han ganske enkelt i søvn bag rattet, skriver Caters News.

Og selvom hans øjne kun var lukket kortvarigt, endte bilen med at køre af motorvejen.

»Jeg faldt vel bare i søvn i en 14-15 sekunder, og så skete det. Jeg vågnede, da bilen stoppede, men min søn, der var vågen siger, at det føltes som en evighed,« har David Winkler forklaret over for Caters News.

Bagefter venter fly uden piloter... Førerløse biler på de britiske veje om fire år Allerede i dag er der forsøg på vejene, men kravet er, at et menneske skal være klar til at hakke bremserne i.

Et kamera, der sad i bilen, optog hændelsen.

På videoen kan man se, hvordan ungareren kommer kørende på motorvejen med blot ét andet køretøj kørende foran sig. Pludselig drejer bilen til højre og ud i først nødsporet og siden ud på en skråning, hvor den til sidst rammer autoværnet og bliver bragt til standsning.

Da uheldet skete, kørte bilen 160 km/t. På mirakuløs vis slap både David Winkler og de to sønner fra uheldet uden skrammer.