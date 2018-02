Bitcoinindustrien strømmer til Island

Vicepræsident Cyril Ramaphosa står til at tage over efter præsident Jacob Zuma, som natten til tirsdag blev fyret af sit eget parti, ANC.

Flykatastrofe ved Moskva kommer ubelejligt for præsident Vladimir Putin, som søger genvalg om en måned.

Amerikanske bilister skal måske betale for en plan om at reparere USA’s nedslidte veje, broer og lufthavne.

Den omdiskuterede bemærkning kom fra NBC-værten Katie Couric under åbningsceremonien ved Vinter-OL.

Ny direktør i energikoncernen Ewii vil sælge tabsgivende ventureinvesteringer og lukke ned for milliondyre sponsorater. Finans

Efter en ubehagelig oplevelse med en mand er en ung østjysk kvinde færdig med sugardating. Hun er chokeret over mænds nydelse ved at dominere en kvinde og se hendes smerte.

Efter sex med over 100 mænd trækker sugarbabe stikket:

En gruppe forskere har fulgt 2,7 millioner og sammenholdt indtag af nitrat via drikkevand med kræfthyppighed.

Kan et firma ikke dokumentere ligeløn mellem kønnene, får man fremover en bøde.

Kryptovalutaens indtog vækker dog ikke begejstring hos alle. Smari McCarthy, der stiller op i det islandske parlament for Piratpartiet, mener ikke, at kryptovalutaen bidrager med noget som helst til det islandske samfund.

Johann Snorri Sigurbergsson anslår, at datacentrenes strømforbrug allerede nu overstiger det samlede forbrug for alle islandske hjem. Det samlede strømforbrug i de islandske hjem ler på cirka 700 GWh, mens landets bitcoinindustri bruger omkring 840 GWh elektricitet.

Men samtidig understreger han, at det ikke vil være muligt at forsyne alle de ønskede datacentre med elektricitet.

»Jeg tror ikke, at det stopper foreløbig,« siger han til BBC .

Johann Snorri Sigurbergsson, talsmand for en islandske energiproducent HS Orka, modtager flere og flere henvendelser fra investorer med interesse i at bygge de nødvendige datacentre på øen.

Den stadig voksende bitcoinindustri er nu kommet til Island, hvor et stigende antal interessenter ønsker at bygge datacentre til udvinding af den populære kryptovaluta.

Kryptovalutaen spås en lovende fremtid. Men bagsiden af den digitale mønt er et massivt strømforbrug. Foto: Foto: Arkivfoto.

Med de her rejseapps i lommen bliver både transport, kommunikation og jagten på gode oplevelser lettere.

