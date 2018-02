Ukrainsk oppositionsleder er blevet bortført

Georgiens tidligere præsident Mikheil Saakashvili, som har skabt en politisk bevægelse i Ukraine, blev mandag hentet af flere maskerede personer i Kijev, og han er sidst på eftermiddagen blevet udvist til Polen.

Det bekræfter en talsmand for ukrainsk politi.

- Denne person opholdt sig ulovligt på ukrainsk territorium, hvorfor han i overensstemmelse med loven er blevet sendt tilbage til det land, hvorfra han kom, skriver talsmand Oleh Slobodjan på Facebook ifølge Interfax.

Tidligere har det russiske nyhedsbureau Tass talt med en anonym kilde i lufthavnen i Kijev. Denne kilde bekræftede udvisningen af den ukrainske oppositionsleder.

- Vi venter en VIP-passager meget snart. Vi er klar til at sende ham med flyet 17.55 til Warszawa, bekræfter den anonyme kilde.

Kilden bekræftede over for Tass, at VIP-passageren var Saakashvili.

Oppositionslederen sad på en restaurant nær sit partis kontor i Kijev, da han blev bortført, beretter hans talsperson.

- Han blev tvunget ind i en hvid bil og kørt til en ukendt destination, siger talspersonen, som fortæller, at bortførerne også var klædt i grønt camouflagetøj.

Saakashvili er gået ind i ukrainsk politik, hvor han fører an i en kampagne mod den udbredte korruption i den tidligere sovjetrepublik.

I sidste uge meldte Saakashvilis advokat advarende, at ekspræsidenten risikerer udvisning eller udlevering, efter at han havde tabt en ankesag.

Politikerens ønske om beskyttelse i Ukraine blev afvist af en appeldomstol i Kijev 5. februar.

- Ukendte og maskerede personer greb Mikheil Saakashvili og tog ham med. Bortførerne kom i tre hvide biler, hedder det på politikerens Facebook-side.

Saakashvilis talskvinde fortalte efter bortførslen, at de maskerede personer ifølge ubekræftede informationer var repræsentanter for grænsepolitiet.

Politiet i Kijev er ikke involveret, sagde talskvinden.