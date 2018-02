Far slog sit etårige barn i hovedet og filmede det - nu har han fået 17 års fængsel

Det var en gruopvækkende besked, der pludselig tikkede ind på et britisk pars telefon.

Ikke alene blev de forsøgt afpresset for over 1000 kroner.

De fik også tilsendt et video af deres etårige barnebarn, der blev slået i ansigtet.

Bag beskeden stod deres svigersøn, den 29-årige Deividas Subacius, der således slog sin egen datter - og truede med at gentage slagene, hvis ikke bedsteforældrene sendte pengene afsted til ham.

Nu er den 29-årige mand blevet idømt fængsel i 17 år, skriver Sky News.

For i stedet for at betale pengene tilkadte parret politiet, der øjeblikket anholdte Subacius og konfiskerede hans telefon, hvor beviset for afpresningsforsøget og overfaldet lå.

Pigen blev undersøgt af læger, der konstaterede, at hun havde flere brud på sit håndled og ribben, ligesom hun havde pådraget sig skader på sit højre øje efter slaget.

Hun har dog ikke fået nogen varige mén, oplyser efterforsker Clemie Yaxley.

»Det her er den værste sag om et fysisk overgreb på et barn, som jeg har set i løbet af hele min karriere. Hvis det ikke havde været for bedsteforældrenes ageren, kunne det være endt meget anderledes,« siger hun.

Den etårige pige er nu blevet bragt i sikkerhed, oplyser politiet.

Hendes far har erkendt sig skyldig i afpresning og vold.