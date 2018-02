Røvere stjal næsten 200 mio. kr. fra pengetransport

Et opsigtsvækkende røveri tog sin begyndelse, da en 22-årig kvinde åbnede døren for to fremmede personer torsdag aften i den franske by Lyon.

Personerne udgav sig for at være blikkenslagere, hvorefter de trængte ind og kidnappede kvinden.

Det skriver flere franske medier.

Herefter brugte kidnapperne kvinden til at afpresse hendes far, der er chauffør for et pengetransportfirma.

Gerningsmændene krævede, at faren skulle køre en pengetransport, han var ved at fragte til Lausanne i Schweiz, ind på en parkeringsplads.

Her stod flere bevæbnede mænd klar og holdt chaufføren samt hans kollega tilbage, mens deres medsammensvorne stjal indholdet i pengetransporten.

Et røveri, der løb op i næsten 200 millioner kroner.

Politiet har indtil videre ikke mange mange informationer om røverne, men betegner dem som »professionelle«.