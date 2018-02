Mand udgav sig for at være pårørende til Grenfell-ofre - nu er han blevet dømt

Han nåede at indsamle over 100.000 kroner i støtte, hilse på prins Charles og blive berømt i Storbritannien.

Men der var noget, der ikke stemte i den 53-årige Anh Nhu Nguyens historie om sit livs tragedie.

I første omgang forklarede han, hvordan hans kone og søn var blevet dræbt under branden i Grenfell Tower i juni 2017, hvor 71 personer mistede livet i den britiske hovedstad London.

Derfor fik han tilbudt et hotelværelse, gratis mad, tøj og penge fra folk, der ønskede at støtte ofre og pårørende, der var blevet ramt af tragedien.

Pludselig begyndte politiet at blive mistænksomme, da Anh Nhu Nguyen viste sig at have givet modstridende oplysninger om livet i højhuset, blandt andet hvor familien havde boet.

Nu er den 53-årige mand blevet idømt 21 måneders fængsel for bedrageri, skriver BBC.

For det viste sig, at Anh Nhu Nguyen aldrig havde boet i Grenfell Tower, og at han ikke havde hverken kone eller barn.

»Du vidste, at du udnyttede de sande ofre for denne forfærdelige tragedie,« udtalte dommeren under domsafsigelsen.

Anh Nhu Nguyen har forsvaret sig med, at han ønskede at være en del af et fællesskab.