EU advarer briterne: Overgangsordning er ikke i hus endnu

Den overgangsordning, som briterne har bedt om efter deres exit næste år, og som EU har tilbudt dem, er ikke hjemme endnu.

Sådan lyder advarslen fra EU's chefforhandler, Michel Barnier, efter en ny runde i forhandlingerne om den britiske exit fra EU.

Barnier siger, at der stadig er store uenigheder om flere elementer i den overgangsordning, som EU og Storbritannien forhandler om.

- Hvis disse uenigheder fortsætter, er overgangsordningen ikke nogen given ting, siger chefforhandleren fredag på en pressekonference i Bruxelles.

- Tiden er kort. Meget kort. Og der er ikke et minut at tabe, hvis det skal lykkes, siger han.

Storbritannien har fået tilbudt en overgangsordning på knap to år efter deres planlagte exit 29. marts næste år.

I overgangen vil briterne i givet fald stadig være med i det indre marked og toldunionen.

De skal følge alle EU's love, betale til EU's budget og rette sig efter EU-Domstolens afgørelser uden at have nogen indflydelse i EU.

Men det, der splitter, er ikke mindst EU's krav om livslange rettigheder for de EU-borgere, der flytter til Storbritannien under overgangsordningen.

Det er også det britiske krav om ret til at protestere mod nye EU-love, der måtte blive vedtaget under overgangen.

- Hvis Storbritannien ønsker at nyde fordel af det indre marked og toldunionen, skal de overholde alle regler og pligter til slutningen på overgangen, siger Michel Barnier.

- Det er kun logisk, siger han.

Samtidig siger Michel Barnier, at han ikke forstår uroen i Storbritannien over, at EU vil have mulighed for at straffe briterne, hvis de overtræder reglerne i overgangsperioden.

Det er standard i internationale aftaler at have effektive mekanismer for at sikre sig, at de bliver overholdt, lyder det fra EU's chefforhandler.

EU vil i givet fald have mulighed for at suspendere visse britiske fordele ved det indre marked, hvis det tager for lang tid at bringe sagen for EU-Domstolen.

Samtidig siger Michel Barnier, at Storbritannien stadig ikke har sagt, hvordan de forestiller sig deres fremtidige forhold til EU.

- Tiden er kommet til at træffe beslutninger. Jo før, jo bedre, siger chefforhandleren.

Målet er, at EU og Storbritannien skal nå til enighed om en overgangsordning i løbet af næste måned.

Overgangsordningen skal i givet fald vare fra den planlagte britiske exit fra EU 29. marts næste år og frem til udgangen af 2020.