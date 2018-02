Norsk vejhjælp: Her er de typiske "danskerfejl" på de kolde veje i vinterferien

I disse dage sætter mange danskere kursen mod de europæiske skisportssteder.

I Norge og Sverige er det ikke kun på pisterne, at man gør sig klar til danskernes ankomst. Også hos vejhjælpen er man ved at forberede sig til vinterferien, der i disse kredse også kaldes for »danskerugen«.

Tips til vinterkørsel i Norge Et frisk batteri er bedst. Undgå korte ture eller køb en lille batterilader

Fyld dieselbilen op med norsk diesel

Hold forruden kold i snevejr

Hold dig til sporene i kraftigt snevejr - dyb sne giver modstand og kan trække bilen ud til siden

Husk snekæder og øv dig på at montere dem hjemmefra

Husk mad, drikke, strøm på mobilen, fuld tank og en sneskovl, hvis du skal over fjeldet. Vejret kan hurtigt slå om og lukke vejen Kilde: SOS International

Vinterferien er nemlig højsæson for vejhjælp til danskere i udlandet. På Rødt Kort-ordningens danske vagtcentral hos SOS International forventer man ekstra udfordringer i år for de danskere, der vælger selv at køre på ferie.

»Danskerne har stort set ikke oplevet sne på vejene herhjemme denne vinter, men i både Norge, Sverige og Alperne er sneen væltet ned, så der er godt skiføre. Men sneen og kulden kan blive en udfordring på vejene,« udtaler Anette Bjørn Juncher, der er vagtcentralleder for Rødt Kort hos SOS International, i en pressemeddelelse.

Sidste år benyttede 829 danske bilister sig af vejhjælp i udlandet gennem gennem Rødt Kort-ordningen, de fleste forsikringsselskaber er med i, i forbindelse med ferier i uge 7 og 8.

Særligt i vinterferien - uge 7 - er der mange sager, når danskerne oftest om lørdagen vender hjem ad.

»Danskerne er dygtige til at køre efter forholdene og bruge snekæder, så vi ser ikke mange, der kører af vejen eller sidder fast. Til gengæld bliver vi ofte kaldt ud til biler, der ikke vil starte, når familien har tjekket ud af hytten og skal hjem efter en uge på ski. Og det kan faktisk være kritisk,« forklarer Jan-Petter Schøyen, der er stationsleder hos SOS International Veihjelp i Oslo.

Blandt de hyppigste problemer, der får danskerne til at bede om assistance, er dybfrosne dieselbiler.

»I Norge tilsætter tankstationerne et middel til diesel, så det kan klare strenge kuldegrader, men det gør man ikke i Danmark. Så sørg for, at tanken er tæt på tom, når I kører ind i Norge og fyld så op med norsk diesel. Så er der ingen problemer i kulden,« råder Jan-Petter Schøyen.

Kørsel i snevejr stiller naturligt ekstra krav til fører såvel som bil.

»Når det sner, og temperaturen falder under 5 minusgrader, skal forruden være kold. En varm forrude får sneen til at klistre og smelte nederst på ruden, hvorefter vandet løber op og fryser i synsfeltet og på vinduesviskerne. Send i stedet varmen mod fødder og ind i kabinen, så fyger fnuggene hen over forruden i stedet for,« forklarer stationslederen.