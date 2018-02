Berygtet barnemorder dømt igen: Havde børneporno og en manual for pædofile

Det er ikke første, heller ikke anden, men tredje gang, at Jon Venables modtager en dom.

Den første fik han, da han var bare 10 år gammel. Han og vennen Robert Thompson lokkede den toårige James Bulgar med ud af et indkøbscenter i Liverpool og mishandlede ham efterfølgende til døde. Liget af den lille dreng blev efterladt på jernbaneskinner, hvor et forbikørende tog skar det midt over.

De to drenge endte med at sidde i fængsel i otte år og fik ved løsladelsen nye identiteter. Men i 2010 fik Jon Venables en dom på to års fængsel for besiddelse af børneporno. Og onsdag faldt hammeren igen over den nu 35-årige mand.

Berygtet barnemorder prøveløslades

Han blev ifølge bl.a. BBC idømt tre år og fire måneders fængsel for besiddelse af børenporno samt en manual for pædofile om, hvordan man på sikker vis har sex med børn.

Omkring en tredjedel af de knap 1.200 billeder af børn var af særligt grov karakter. Børnene var hovedsageligt mellem 6 og 13 år, men nogle af dem var spædbørn.

»I lyset af din historie vejer det tungt, at adskillige af billederne og filmene var med alvorlige forbrydelser begået mod drengespædbørn,« sagde dommeren ifølge BBC.

Børnemorder skaber nyt ramaskrig

Venables har erkendt sine gerninger. Samtidig kom det frem i retten, at en rapport har konkluderet, at der er en »høj risiko« for at han vil skade børn i fremtiden, ligesom han skal have en »langvarig og dybdegående interesse i børn.«

Foruden fængselsstraffen er Jon Veneables også blevet idømt en såkaldt Sexual Harm Prevention Order. Det indebærer bl.a., at han ikke kan arbejde med børn, og at han vil figurere i registret over seksualforbrydere.

Til stede i retten var også James Bulgers forældre, som mener, at dommen mod deres barns drabsmand er alt for mild.