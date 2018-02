Sag om briters rettigheder i EU sendes til EU-Domstol

En domstol i Holland har besluttet, at en sag om rettigheder i EU anlagt af briter i landet skal sendes videre til EU-Domstolen.

Det er fem britiske borgere med bopæl i Holland, der ønsker deres rettigheder som EU-borgere beskyttet i forbindelse med brexit.

- Vi overdrager disse spørgsmål til EU-Domstolen, hedder det i en skriftlig afgørelse fra dommerne.

Ifølge AFP vil en afgørelse, der giver klagerne medhold, kunne få vidtrækkende betydning for cirka en million briter, der bor og arbejder i EU-lande.

Det er to spørgsmål, som den hollandske domstol sender videre til EU-Domstolen: Betyder brexit, at briter automatisk mister deres europæiske statsborgerskab, eller opretholder de deres rettigheder, og i så fald på hvilke betingelser, fortæller sagsøgernes advokat, Christiaan Alberdingk Thijm.

- Jeg tror, at mange britiske udvandrere føler, at det er en uretfærdig måde, de er blevet behandlet på i brexit-beslutningen og nu i brexit-forhandlingerne, sagde Stephen Huyton, en af de fem sagsøgere, inden onsdagens afgørelse.

Storbritannien og EU genoptog i denne uge forhandlingerne om skilsmissen. De har travlt, for ved udgangen af marts næste år er Storbritannien ikke længere medlem af EU.

Et af de centraler emner, som diskuteres, er hvilke rettigheder EU-borgere i fremtiden skal have i Storbritannien, og hvilke tilsvarende rettigheder briter i EU-lande skal have.

Huyton er glædeligt overrasket over dagens afgørelse.

- Men vi er nødt til at forstå, at dette er er bare det første skridt til at få vished om vores status, siger han.

Briter, der bor i EU-lande, havde ikke mulighed for at stemme ved folkeafstemningen i juni 2016, der med et lille flertal afgjorde, at Storbritannien skal forlade EU.