Natos generalsekretær: Det er Rusland, som har startet oprustningskapløbet

»Man bemærker den konfronterende anklage og det antirussiske fokus, som stirrer en lige i ansigtet.«

Sådan lød det i en udtalelse fra det russiske udenrigsministerium, efter det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, fredag fremlagde den nye atomstrategi, som sigter efter udvikle nye og mindre atombomber, beregnet til at blive brugt på en slagmark.

Samtidig gjorde det russiske ministerium de klart, at det kunne få konsekvenser, skriver det statslige nyhedsbureau Tass.

»Vi vil bestemt være nødt til at tage Washingtons nye tilgang op til overvejelse og tage de nødvendige skridt for at garantere vores sikkerhed.«

Men det er i virkeligheden Rusland selv, som har været med til at sætte et atomkapløb i gang, lyder det fra Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i et interview med VG.

»Når vi lever i en farligere verden, hvor nye magter får atomvåben, og Rusland reelt bidrager til at sænke tærsklen for brug af atomvåben, så må vi sikre, at Nato stadig har en troværdig afskrækkelse,« lyder det.

Han fortsætter:

»Der kan ikke være tvivl om rækkefølgen her: Nato-lande har skåret dramatisk ned på deres kernefysiske arsenaler, en reduktion på 90 pct. i Europa, og vi har støttet op om nedrustningsaftaler. Natos mål er en verden uden atomvåben. Beskeden til Rusland er, at vi er med på rustningskontrol. Men Rusland har oprustet betydeligt.«

Og derfor vil Natos svar være en oprustning af de konventionelle våben, siger Stoltenberg.

I den amerikanske atomstrategi udtalte forsvarsminister Jim Mattis da også, at det skulle ses som et svar på Ruslands udvidelse af sin kapacitet samt landets strategi og doktrin.

»Denne udvikling - sammenkoblet med Ruslands annektering af Krim-halvøen og atomtrusler mod vores allierede - markerer Moskvas tilbagevenden til et forsøg på at blive stormagt,« lød det.

Mandag skulle den såkaldte START-aftale mellem USA og Rusland være indfriet. Den blev indgået i december 2010, og indebar landene over syv år skulle nedbringe deres lagre af atomsprænghoveder til 1.550.

Ifølge Stoltenberg er aftalen opfyldt af begge lande.

»Men samtidig er det amerikanernes vurdering, at Rusland har brudt INF-aftalen om mellemdistanceraketter i Europa. Verden bliver ikke tryggere, hvis Nato skrotter alle sine atomvåben, mens lande som Rusland og Kina beholder alle sine,« siger Stoltenberg.